Il "Lockdown dell' Avvento"

Subito ribattezzata ,"lockdown d'Avvento" è la proposta fatta da due premi Nobel francesi di chiudere con un lockdown che va dal 1°al 20 di Dicembre per limitare i contagi. L'obbiettivo di questa chiusura natalizia, proposta da due economisti vincitori del premio Nobel, Esther Duflo e Abhijit Banerjee, punterebbe su due fronti, il primo è che le persone potrebbero essere incentivate a fare i loro acquisti natalizi prima a novembre. Il secondo evitare di cancellare del tutto il Natale, scongiurando inoltre, l'eventualità di dover imporre un lockdown più severo più avanti a festività finite. Inoltre le feste di fine anno potrebbero innescare un'ondata di infezioni peggiore di quella in corso.

Secondo la coppia Duflo e Banerjee, che ha vinto il Nobel nel 2019 per il lavoro su "la riduzione della povertà" è tutto molto chiaro, uniforme nella sua stesura e trasparente per tutti. Stando ai due economisti tutto questo limiterebbe i contagi andando a tutelare le categorie più deboli, come le persone anziane, evitando di esporle a inutili fattori di rischio. Attivando il blocco prefestivo si salverebbe sicuramente il Natale dando la possibilità alle famiglie di riunirsi riducendo di fatto i danni all'economia e alle scuole. Proprio la Francia che stando all'ultimo bollettino settimanale della sanità pubblica francese, per la prima volta, il mondo della scuola precede quello delle aziende, dove sono 195 i focolai attivi, seguito dalle strutture sanitarie, con 97 cluster tenuti sotto osservazione. Un momento davvero delicato visto che un terzo dei cluster riguarda proprio gli istituti scolastici e le università, dove si contano 285 focolai, il 32% degli 899 registrati.