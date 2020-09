Barack Obama posta su Instagram e Twitter il suo numero di telefono

Barak Obama è stato il 44° presidente degli Stati Uniti e nel 2017 ha chiuso il suo mandato, ma non ha voluto perdere il contatto con i suoi cittadini e lo fa anche attraverso i suoi profili social arrivando a pubblicare un numero telefonico dove poterlo raggiungere e parlare direttamente con lui. Obbiettivamente rimane in gran parte degli americani la nostalgia verso questo presidente che mantiene una sorta di empatia e di confronto alla pari, con chiunque abbia avuto o ha ancora fiducia in lui.





Barack Obama, 59 anni, nonostante abbia lasciato la carica , non smette di “esserci” per le persone che ha guidato e amministrato per otto anni, e da buon "padre" si preoccupa sulle scelte che faranno i suoi il prossimo 3 Novembre in occasione delle presidenziali americane. Sul suo profilo instagram l'ex presidente conta ben 32 milioni di follower e da tutto il mondo. Obama ha invitato le persone a confrontarsi con lui sul tema delle elezioni, postando anche un numero di telefono tramite il quale scambiarsi messaggi.

«Bene, proviamo qualcosa di diverso», ha scritto, pubblicando anche una foto insieme alla moglie Michelle, dove i due sono intenti a leggere qualcosa su un cellulare. «Se abiti negli Stati Uniti, mandami un messaggio testuale al 773-365-9687». Obama scrive di voler sapere «cosa stai combinando, che cosa stai pensando e che cosa pensi di votare quest’anno». Poi, in chiusura, ha aggiunto che anche lui condividerà, di volta in volta, i suoi pensieri con chi gli scriverà. «Non procrastinate!»

Sotto i commenti e quello più gettonato ovviamente è "Ci manchi Presidente"