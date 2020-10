Il nuovo album di Ava Max: "Heaven & Hell"

E' la stessa Ava Max a presentare nel suo significato il suo nuovo album: " Heaven & Hell rappresenta la luce e il buio, il buono e il cattivo, il diavolo e l’angelo posati sulle tue spalle. Parlo di dualità e delle sfide che affrontiamo ogni giorno. Alcune canzoni raccontano il nostro lato più oscuro, altre toccano quello più positivo”.

In effetti se ripercorriamo la sua discografia questa dualità ritorna spesso, l'abbiamo vista interpretare il ruolo di paladina del girl power affiancandolo alla sua estrema vulnerabilità, ha mostrato l'aspetto più dolce di se stessa ma anche quello più "psyco".

Una voce esplosiva, carica di energia, una personalità che la contraddistingue e un talento unico ereditato dalla madre, cantante di opera lirica. Già in tenera età partecipa a numerosi concorsi canori fino ad arrivare alla scelta coraggiosa di lasciare la Virginia e trasferirsi a Los Angeles per realizzare i propri sogni.

Un coraggio ben ripagato con il successo mondiale "Sweet But Psycho" che The New York Times ha inserito tra le “54 Best Songs of 2019,” mentre Rolling Stone ha definito Ava come “An Artist You Need To Know” (“un artista da scoprire”).

Successivamente ha ricevuto una nomination nella categoria “Choice Pop Song” al Teen Choice Awards ed ha anche vinto il premio come “Best Push Artist” nel 2019 agli MTV Europe Music Awards. E' decisamente il suo momento e questo album rappresenta per lei la realizzazione dei suoi obiettivi.

Ecco a voi la tracklist:

Side A – Heaven: 1. H.E.A.V.E.N 2. Kings & Queens 3. Naked 4. Tattoo 5. OMG What’s Happening 6. Call Me Tonight 7. Born to the Night Purgatory: 8. Torn

Side B – Hell: 9. Take You To Hell 10. Who’s Laughing Now 11. Belladonna 12. Rumors 13. So Am I 14. Salt 15. Sweet But Psycho