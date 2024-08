Il ritorno del Titanic

Riprodurre il Titanic, affondato nel 1912, e vederlo prendere il largo è il sogno di Clive Palmer, miliardario ed ex membro del parlamento australiano.

Il progetto sulla carta c'è ed è stato annunciato nel corso di una conferenza stampa tenutasi a Sidney. Il transatlantico si chiamerà Titanic II, sarà più grande e splendido dell'originale, questa è la promessa.

Ci saranno ben 835 cabine suddivise in tre classi, per un massimo di 2.345 passeggeri che potranno ammirare e usufruire dei tutti gli spazi della nave riprodotti fedelmente come quelli che hanno fatto sognare migliaia di spettatori nel film uscito nelle sale di tutto il mondo nel 1997.

L'inizio dei lavori è programmato per gennaio 2025, la spesa prevista va dai 500 milioni di dollari a un miliardo di dollari. Il primo viaggio è invece in calendario nel 2027, partirà da Southampton, in Inghilterra per approdare a New York negli Usa.