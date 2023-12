Jack Harlow fa centro con "Lovin on me"

“Hitmaker di domani", questo il titolo assegnato da Variety al plurinominato ai GRAMMY, Jack Harlow, indubbiamente uno degli artisti più brillanti della scena rap attuale con quasi 10 MILIARDI di streams totali, di cui oltre 1,4 MILIARDI solo con il singolo "First Class", certificato ORO in Italia.

Era Dicembre 2020 quando esordiva col suo primo album “THATS WHAT THEY ALL SAY”, acclamato dalla critica e certificato disco di platino dalla RIAA e capace di raggiungere la vetta delle classifiche a livello mondiale. Per la fine di quest'anno, invece, ci regala un nuovo singolo decisamente accattivante e tutto da ballare.









"Lovin on me", questo il titolo del brano è un pezzo leggero sia nel sound che nei contenuti. Racconta, infatti, il lato più libero delle relazioni, quello che non prevede catene e che viene, al contrario, vissuto con leggerezza e indipendenza.

Il pezzo è stato annunciato una settimana prima dell'uscita con un'anteprima su Tik Tok diventata virale in tempi record ed è stato definito dallo stesso artista come l'inizio di una “nuova era” per la sua carriera musicale.

Viste le premesse, siamo curiosi di sapere cosa ci riserveranno le prossime uscite.