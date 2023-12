"Solite Chiacchiere" con Francesca Michielin

A breve distanza dalla conclusione della diciassettesima stagione di X Factor che l' ha vista scendere in campo nei panni di conduttrice per il secondo anno di seguito, Francesca Michielin, riprende in mano il microfono, per tornare al suo primo amore, il canto e lancia un nuovo singolo.

“Solite Chiacchiere”, nato dalla collaborazione con il polistrumentista, autore e produttore, Matteo Montalesi, in arte “Esseho”, è per lei una sorta di ritorno alle origini.

Il pezzo, infatti, ha un sound indie – pop, che è un po' la cifra stilistica distintiva quando si parla della Michielin.









“Una storia d’amore ma anche di autodeterminazione, un invito a reagire e ad alzare la testa”, queste le parole dell'artista in merito al brano.

“Parla di quanto sia fondamentale trovare il giusto equilibrio nelle relazioni, di quanto spesso ci si possa sentire intrappolati in un rapporto che ci tarpa le ali e ci limita, costantemente disturbati da un rumore di fondo che ci distrae e ci fa pensare di non essere mai abbastanza. Diventa quindi fondamentale trovare la forza di trasformare questi momenti difficili in occasioni di rinascita.”

Più che quello di fare le “Solite Chiacchiere”, allora, forse questo è il tempo del cambiamento , del praticare una nuova filosofia ed un nuovo modo di vivere l'amore: libero, incondizionato, autentico.