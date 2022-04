La fortuna? ci trova lei.

Quando è la fortuna a trovarci, potrebbe essere questa la morale alla storia che stiamo per raccontarvi. Siamo in California, una donna in fila alla cassa del supermercato di Los Angeles voleva acquistare un “gratta e vinci” da un distributore automatico nel distratto tentativo di tentare la fortuna. La signora in questione aveva appena inserito il denaro ma è stata urtata da una persona che le è passata vicino senza nemmeno scusarsi.

Nel brusco movimento che ne è nato ha schiacciato il tasto sbagliato e si è ritrovata tra le mani un tagliando da 30 dollari contro i dieci di costo di quello che desiderava. Immaginate l'attimo di rabbia della poveretta spinta da questo sconosciuto che non si è nemmeno voltato per verificare se si fosse fatta male poi lo choc immediatamente successivo quando ha scoperto che quel tagliando costato 30 dollari celava un premio da 10 milioni di dollari. Trenta dollari spesi bene anche se casualmente.