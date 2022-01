La top ten dei rumori più odiati dal cervello

Quali sono i rumori più fastidiosi al mondo? Un team di ricercatori ha pubblicato uno studio sul Journal of Neuroscience che non lascerebbe dubbi: in cima alla calssifica ci sarebbe il coltello affilato su una bottiglia di vetro.

A seguire:

- forchetta su vetro

- gesso sulla lavagna

- righello su una bottiglia

- unghie sulla lavagna

- urlo di una donna

- una smerigliatrice angolare

- freni stridenti di una moto

- il pianto di un bambino

- il trapano elettrico

