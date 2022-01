La colazione è sempre uguale

Complici della colazione invariabile sono spesso il poco tempo e l'abitudinarietà dei quali siamo vittime. Ma basterebbe fermarsi a riflettere sul perché non proviamo a chiederci come potremmo variare quello che mangiamo sempre augale ad ogni risveglio? Visto che la stessa domanda in genere ce la poniamo quando si tratta di metterci a tavola per il pranzo o la cena. Un recente studio, condotto dagli esperti di marketing dell'Università di Rotterdam in collaborazione con i colleghi della Carey K. Morewedge dell'Università di Boston, studio pubblicato poi su Science Direct 7 ha messo ij evidenza che ben 7 persone su 10, quindi nel 68% degli intervistati, farebbero colazione con le stesse cose ogni giorno appena svegli.

Analizzando i soggetti è emerso che le cause sarebbero da ricercarsi tra quelle biologiche, culturali, ma soprattutto psicologiche. Arrivando alla conclusione che si mangiano le stesse cose è perché la mattina si sarebbe già molto energici, questo ci porta a preferire i cibi meno stimolanti per il nostro cervello. Se poi si aggiunge il fattore tempo, ovvero che ne abbiamo poco, ne deriva che buttiamo giù qualcosa tanto per mangiare. Il danno si completa “con l'avanzare della giornata, dove le persone passano dal ottimizzare per i motivi di cui sopra, la colazione, (pasto da tutti i nutrizionisti ,indicato come più importante della giornata), a cercare di trarre il massimo del piacere dai restanti due della giornata. Il peggio di noi a colazione lo diamo nel weekend quando avendo più tempo a disposizione per poter finalmente variare gli elementi della nostra colazione,inseriamo di default il "pilota automatico" ovvero il nostro cervellosi rivela riluttante al cambiamento. Funziona allo stesso modo con la musica, sempre la stessa o a preparare gli stessi vestiti la sera prima di andare a dormire.