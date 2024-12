GoFundMe, la piattaforma di raccolte fondi accessibile a tutti ha stilato la classifica delle città più generose

Per il quarto anno consecutivo Milano si riconferma la città più generosa d'Italia. Lo certifica GoFundMe, la piattaforma di raccolte fondi accessibile a tutti. La classifica "Year in help 2024" è stata realizzata basandosi sul numero di donatori complessivo in relazione a quello degli abitanti delle città con una densità di popolazione superiore a 50mila persone.

Così, Milano vince il primato con oltre 54mila donatori che hanno sostenuto le varie raccolte fondi nel corso dell'anno. In tutta Italia nel 2024 sono stati raccolti 7 milioni di euro. È Bologna la seconda città italiana più generosa dell'anno, con oltre 25 miliardi di euro raccolti grazie a una community globale di 100 milioni di persone a chiudere il podio Cagliari.

Nella top ten c’è poi Firenze, al quarto posto per i sostegni economici per situazioni emergenziali e finanziamenti per progetti lavorativi, oppure per borse di studio. Padova è quinta nella partecipazione al crowdfunding, strumento che consente di aiutare economicamente persone al di fuori della propria rete sociale.

Seguono Monza, Parma, Lecce, Roma e Pescara.