Ligabue e la sua storia in un libro

Per la prima volta nel corso della sua carriera, Ligabue si racconta in un’autobiografia. Il libro, intitolato "Una storia", arriverà nelle librerie il prossimo 3 maggio e la sua uscita è stata annunciata dal cantautore di Correggio con un post sui social in cui ha mostrato la copertina del volume. "Nessun libro può contenere la vita di qualcuno. Ma i ricordi che contano sì.









Con quelli ci si può provare", ha dichiarato Luciano Ligabue in un comunicato stampa sul libro, che racconterà "la sua storia, quella più intima, personale e familiare e un meraviglioso racconto che abbraccia la provincia italiana, dagli anni Sessanta ad oggi" e in cui l'artista "affronta per iscritto il bilancio della sua esistenza, con l’eclettismo artistico che gli è proprio". Luciano Ligabue presenterà la sua autobiografia il 5 maggio presso OGR Torino, alle ore 21, con un’anteprima del Salone del libro di Torino.