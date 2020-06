Lo storico Game Gear torna in versione "microscopica"

Per celebrare il 60° compleanno o anniversario che dir si voglia, la celebre casa di videogame SEGA ha tolto il velo di silenzio che copriva il ritorno della consolle Game Gear Micro. Si tratterebbe di una versione in miniatura della sua console portatile lanciata nel 1990, che torna in quattro varianti di diversi colori, nero, blu, rosso e giallo, poi vi diremo il perchè dei diversi colori, e in circolazione dal prossimo ottobre. I colori differenziano le versioni della piccola consolle, ogni variante di Game Gear Micro include quattro storici giochi realizzati da SEGA, e sarà in vendita al prezzo di circa 40 euro, con un bundle che includerà tutte e quattro le versioni e la riproduzione dell'accessorio Big Window, che consentiva di ingrandire le immagini dello schermo.













Ma vediamo in dettaglio colore per colore le differenze che caratterizzano le quattro versioni partendo dalla: Game Gear Micro nero che contiene Out Run, Puyo Puyo Tsu, Royal Stone e Sonic the Hedgehog. Se invece cercate Baku Baku Animal - Sekai Shiikugakari Senshuken, Gunstar Heroes, Sonic & Tails e Sylvan Tale, versione che fa per voi è la Game Gear Micro blu. Col Game Gear Micro giallo potrete giocare a Nazo Puyo: Arle no Roux, Shining Force, Shining Force II e Shining Force: Final Conflict mentre per ultimo, ma solo per classificazione, nel Game Gear Micro rosso troverete Columns, The G.G. Shinobi, Megami Tensei Gaiden - Last Bible e Megami Tensei Gaiden - Last Bible Special. Il bundle contenente le quattro versioni delle mini consolle sarà lanciato sul mercato ad un prezzo non proprio popolarissimo di 250€ insieme all'accessorio Big Window Micro. Altro ostacolo da considerare, non piccolo, sta nel fatto che ancora non si ha conferma della commercializzazione in Europa di questa consolle, di conseguenza nell'eventualità con quale prezzo poi andrebbe sul mercato.