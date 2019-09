Ma quant'è bello? no, buono! il bouquet della sposa

Un intoppo ad un matrimonio in genere non è una cosa bella. Ma per una coppia del Michigan, Morgan e Luke, che stavano festeggiando le loro nozze, la presenza di un curioso non-invitato è stata salutata come un inaspettato ma piacevole momento da inserire tra gli aneddoti della loro neo-famiglia. Tra le foto scattate ne sono spuntate alcune degli sposi immortalati insieme ad un giovane alce che, attirato dal profumino invitante dei fiori che componevano il bouquet, iniziava a brucarlo.





Per l'animale è stato impossibile resistere a quella bontà, e quindi molto amichevolmente si è prestato a fare da "paggetto" alla coppia. Dopo aver mangiato e giocato con i due, l'alce si è allontanato ma... ha lasciato intatta una della rose bianche del mazzo di fiori. Un omaggio alla sposa?

Una sorpresa che ha reso unico un evento di per sé speciale.