Mamma entra in sciopero e non fa più le faccende domestiche

Ancora oggi e troppo spesso, il carico di tutte le faccende domestiche spetta alla donna e accade ciò che è stato documentato da questa mamma britannica che esausta di fare la colf per i propri figli e il marito decide di mettersi in sciopero.

In men che non si dica, la casa è diventata una sorta di discarica: vestiti abbandonati ovunque, stoviglie lasciate nel lavandino, pattumiere colme di spazzatura e stanze in disordine. Sono bastati pochi giorni di stop per rendere la casa totalmente invivibile, ma la donna ha continuato determinata nel lasciare i suoi familiari in quelle condizioni resistendo all'impulso di intervenire.

Two days ago, I decided to stop doing the dishes. I make all the dinners and I am tired of having to do all the cleaning too. SINCE THEN this pile has appeared and at some point they are going to run out of spoons and cups and plates.



Who will blink first? Not me. pic.twitter.com/IZkOwP3a6B