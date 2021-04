LOL: il nuovo show comico conquista il web

In poco meno di due settimane ha già conquistato tutti, si chiama "LOL, chi ride è fuori" ed è uno show condotto da Fedez affiancato da Mara Maionchi. Tra i protagonisti tanti comici talentuosi molto conosciuti sul web come Ciro e Fru dei The Jackal e Michela Giraud; ma anche personaggi del calibro di Elio di Elio e le Storie Tese e l’attrice Caterina Guzzanti di Boris.

Il gioco è molto semplice: ci sono 10 comici in una stanza che non devono assolutamente ridere, ma piuttosto cercare di far ridere in ogni modo gli altri. Tutto è lecito e possono portarsi da casa qualsiasi oggetto che possa essere utile allo scopo. Alla seconda ammonizione si viene esclusi dal gioco ed il vincitore si aggiudica 100 mila euro da devolvere ad un ente benefico a scelta del concorrente.









Ill programma è visibile su Amazon Prime Video e come racconta Frank Matano è stato girato in pochissimo tempo: "Abbiamo girato in due giorni. Giorno uno ingresso, cena, giorno dopo gara incubo di sei ore assieme".

Anche Fedez commenta il successo dello show sul suo account Instagram: "Mi sono reso conto che sono tutti letteralmente impazziti per Lol, chi ride è fuori e non potrei essere più felice perché io voglio fare la seconda stagione domani. Non ho mai riso così tanto in vita mia".





Guarda qui un estratto di LOL

Volete sapere chi ha vinto questa prima edizione? Attenzione SPOILER!

***********************************************************

Ad aggiudicarsi il premio di 100 mila euro è Ciro Capriello, in arte Ciro Priello, attore, autore e comico napoletano, membro del celebre gruppo comico The Jackal.