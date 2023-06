Marco Mengoni per la prima volta insieme ad Elodie

Dopo il successo Sanremese e la partecipazione all'Eurovision è il momento di un nuovo album per Marco Mengoni.

Si intitola Materia (Prisma), il terzo di una trilogia e contiene anche il singolo appena uscito, che lo vede fare coppia con un altro pezzo da novanta della musica di casa nostra.

Sto parlando di Elodie, ormai artista a tutto tondo, il cui primo amore, però, resta sempre la musica. Ed è “Pazza musica” quella che hanno deciso di fare insieme, un brano dal sound decisamente trascinante, ma anche un inno alla libertà, al lasciarsi andare, abbandonando per strada preoccupazioni e paure.









Entrambi gli artisti si preparano a partire per il loro tour. Mengoni aprirà con un'anteprima in quel di Bibione il 17 giugno, per poi toccare le città di Padova (20 giugno), Salerno (24 giugno), Bari (28 giugno), Bologna (1 luglio), Torino (5 luglio), Milano (8 luglio) e chiudere con un grande evento al Circo Massimo di Roma il 15 Luglio.

Subito dopo e per la prima volta, si lancerà alla conquista della scena musicale Europea. Oltre ventimila i biglietti venduti a distanza di poche ore dall'annuncio.

Anche la poliedrica Elodie, dopo il successo del concerto evento tenutosi al Mediolanum Forum di Milano, ha annunciato la partenza del suo tour (Elodie Show 2023) e a giudicare dalle immagini circolate sul web in merito al live di Milano, il suo si prospetta essere davvero uno spettacolo completo, in cui l'artista dà sfoggio di tutti i suoi talenti oltre che della sua indiscutibile bellezza.

I due non escludono la collaborazione in un intero futuro disco, intanto però ci regalano questo mix di voci esplosivo, travolgendoci con la loro “Pazza Musica”.