Michelle Obama debutta su Youtube

Lunedì 20 Aprile è stata la giornata dove Michelle Obama ha fatto il suo debutto su Youtube. La ex first lady, moglie del 44° Presidente degli Stati Uniti d'America, Barak Obama, ha deciso di inaugurare un canale tutto suo dal nome "Mondays with Michelle Obama" dedicato ai più piccoli. Saranno 4 Lunedì dove Michelle cercherà di alleggerire il peso della quarantena, leggerà ai bambini le sue storie del cuore, attraverso il canale Youtube di Pbs Kids e della Penguin Random House, illuminando i giorni bui delle scuole chiuse e delle famiglie costrette a casa. Ha così voluto offrire il proprio contributo per alleggerire, il peso della quarantena, che per i più piccoli può essere davvero più pesante degli adulti.













In una intervista Michelle ha confessato che la lettura è da sempre stata la sua passione fin da bambina, amava leggere a voce alta e una volta diventata mamma ha provato la stessa gioia nel condividere con le figlie le gioie della lettura. "Il tempo speso a leggere con loro", continua la ex first lady, "a creare voci per i nostri personaggi preferiti e ad essere raggiante di orgoglio nel vederle riconoscere le prime lettere, è qualcosa di cui farò tesoro per sempre. In seguito, come First Lady, ho avuto il privilegio di condividere le mie storie del cuore con i bambini di tutto il mondo". Spiegando come «In un momento in cui le famiglie devono affrontare tanto stress, sono entusiasta di offrire ai bambini un’opportunità per praticare la lettura e ascoltare storie meravigliose».









Al suo Fianco come sempre il marito Barak che oltre ad incoraggiare la bella moglie, con orgoglio la definisce "la mia star".