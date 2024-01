La neve ci porta a cambiare programma e se in prima battuta questo potrebbe sembrare un danno ai limiti della catastrofe, in realtà esistono molte più ragioni per fermarsi un attimo e godersela. Emana serenità e porta vibrazioni positive, è capace di regalarci momenti divertenti, unisce le persone e fa ritornare bambini...ne abbiamo parlato questa mattina su Radio San Marino, ascolta il reloaded!