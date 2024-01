Albachiara in una moneta

E' una delle canzoni italiane più amate di sempre, si tratta di Albachiara di Vasco Rossi. Una bella novità la riguarda, avrà una sua moneta.

La Zecca dello stato italiana ha infatti deciso di dedicare una moneta da cinque euro, ideata da Silvia Petrassi, a questo iconico brano che ha fatto la storia della musica italiana.

La moneta coniata in argento rodiato, è la prima della serie “Canzoni italiane” da collezionisti e potrà essere acquistata sul portale e-commerce della Zecca italiana, oltre che nei punti vendita del Poligrafico e Zecca dello Stato.

In una delle due facce della moneta di Albachiara ci sarà il testo della canzone, mentre nell’altra troveremo la ragazza protagonista del brano che sarà raffigurata con in mano dei libri mentre “cammina per strada mangiando una mela coi libri di scuola”.

Un importante riconoscimento per il rocker di Zocca con il pezzo che aveva chiuso il 2023 con il Premio SIAE come miglior canzone nella sezione “Locali con musica live” ossia la più eseguita in assoluto nei locali dove si fa musica dal vivo e che ora apre il 2024 divenendo ufficialmente un simbolo nazionale, a testimonianza della sua immortalità.