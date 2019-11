Quando la Terra canta, ecco il suono

Somiglia un po' ad una colonna sonora di qualche film fantascientifico, magari una delle pellicole pietre miliari di questo genere, come L'invasione degli ultracorpi o The forbidden planet. Invece no: è il suono, la "voce" del campo magnetico terrestre.





Registrato durante una delle temute tempeste solari, per la prima volta è stato possibile registrare, e poi tradurre in suoni a noi udibili il canto del campo magnetico terrestre, bersagliato dagli sciami di particelle.





Gli scienziati hanno studiato in particolare l'impatto di sei collisioni, avvenute fra il 2001 e il 2005, e rilevate dai satelliti in orbita intorno al nostro pianeta. Si è capito che le onde generate dall'impatto degli sciami di particelle sul campo magnetico sono molto più complesse di quanto si pensava. Le frequenze relative sono state trasformate in segnali percepibili all'orecchio umano, e così hanno dato vita ad una specie di canto misterioso.

Ascolta il canto del campo magnetico terrestre