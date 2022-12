E' il giorno più corto e la notte più lunga dell’anno. Ed è l’evento astronomico che nell’emisfero boreale segna l’inizio della stagione più fredda. Quest’anno il Solstizio d’inverno cade oggi alle 22.47, ora italiana ed è il momento in cui ha inizio il cosiddetto inverno astronomico, che ha che fare con il movimento della Terra attorno al Sole e su sé stessa, nonché con l’inclinazione dell’asse di rotazione del nostro pianeta e il moto apparente del Sole nel cielo terrestre.

Va ricordato che l’asse di rotazione della Terra non è perpendicolare al piano dell’eclittica che è il piano dell’orbita terrestre intorno al Sole, ma risulta inclinato di 23° 27′, con il risultato che in alcuni periodi dell’anno l' emisfero viene illuminato dai raggi del Sole in modo più diretto rispetto all’emisfero opposto. Ed è proprio questo che dà origine alle stagioni e al loro infinito alternarsi nelle due metà del globo