Ti interessa aumentare i giorni di ferie nel 2020

Le vacanze estive sono alle spalle e chi è tornato al lavoro è di umore (presumibilmente) nero: per rallegrarsi un po’, calendario alla mano, basterà dare una sbirciata alle festività e ai relativi ponti del 2020 per scoprire che tutto sommato l’anno che ci aspetta non sarà così “avaro”.

Anche il 2019 non si chiude nel peggiore dei modi: Ognissanti, 1 novembre, cade di venerdì; mentre a dicembre i più fortunati potranno concedersi una settimana bianca con il Natale di mezzo (il 25 e il 26 sono mercoledì e giovedì), prendendo solo tre giorni di ferie in tutto

Capodanno ed Epifania 2020 possono diventare tutt’uno, prendendo pochi giorni di ferie: il 1 gennaio è un mercoledì, prendendo quindi il 2 e il 3 gennaio di ferie si può tirare fino all’Epifania, lunedì 6 gennaio.

Nel 2020 sicuramente il ponte più lungo è quello del 2 giugno, che cade di martedì e vi dà la possibilità di farvi 4 giorni di mare, ma anche quello del 1° maggio è interessante, visto che cade di venerdì.

Per chi lavora a Roma, il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, è lunedì: idem per i milanesi, visto che anche Sant’Ambrogio, 7 dicembre, cade il primo giorno della settimana e ci si può attaccare senza problemi l’8 dicembre, Immacolata Concezione, per un ponte di 4 giorni in totale.

Un discorso a parte, oltre a queste possibilità, riguarda tutti gli amici Sammarinesi...viste alcune festività ed eventi che riguardano solo la Repubblica...

Buona vita Amici.