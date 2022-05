Un "filo d'erba di 84 piani

“111 West 57th Street” è il nome del nuovo grattacielo che sorge a New York lungo il perimetro del Central Park. Nome dovuto alla sua collocazione. La sua particolarità è la struttura super moderna, per questo skyscraper residenziale, il più sottile mai costruito. Un gigante di 84 piani distribuiti su 436 metri di altezza, fatto d’acciaio, vetro e terracotta, con una base di 24 metri per 18. Davvero poco, misure che oltretutto diminuiscono ulteriormente salendo in altezza. La stabilità di questo a specie di filo d'erba viene garantita da uno smorzatore da 800 tonnellate.

Già divenuto una vera icona dal punto di vista architettonico, il palazzo è pronto ad accogliere e coccolare i suoi 46 residenti non solo con gli appartamenti, elegantemente arredati, che vantano ovviamente una serie di panorami mozzafiato.