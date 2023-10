Diamoci del tu....intervista ad Alex Poli

Alex Poli:

La sua carriera conta ad oggi 40 anni di attività e spazia dalla radio alla televisione, come speaker pubblicitario, animatore radiofonico, doppiatore e attore; inoltre annovera brevi esplorazioni come screenwriter, autore, regista cinematografico e produttore. Ha collaborato con Mediaset per 26 anni, fino al 2007, come speaker istituzionale di Rete4. Da 26 anni, dal 1992, è voce istituzionale radio per il network RTL 102,5.

Come speaker pubblicitario, durante la sua carriera, ha prestato la voce, dai toni caldi e suadenti, a innumerevoli commercial coprendo tutti i settori merceologici, e ha vinto anche diversi premi, tra cui nel 2003 il Premio Sipra come Miglior Voce italiana con Ikea. Ha partecipato come doppiatore sotto la direzione di Ferruccio Amendola, Pino Locchi, Fiamma Izzo, Giuppi Izzo, Barbara Castracane, Eugenio Marinelli, Francesca Guadagno a film quali: “Identikit di un delitto”, “Changeling, “Dream Girls” e “American Gangster”, X Men, e serie tv come “Vip” e “Sentieri” e altri. Ha fatto brevi apparizioni al cinema nel film “7 km da Gerusalemme”, in TV “Love Bugs” e “Vivere” e su internet (hemmaikea.it) è uno dei protagonisti della serie “Le tentazioni di Inga. Negli anni ha scritto diverse sceneggiature: “Aurora”, “Samsara” e “Bella da morire”. Quest’ultima, con la partecipazione di Luisa Corna e Antonio Cornacchione, è stata anche da lui diretta e prodotta ed è andata in onda su Canale 5. Insegna “Comunicazione e uso della voce” da oltre 25 anni.....e tanto altro che scoprirete ascoltando l'intervista.