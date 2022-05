Il mago Gabriel evade dalla cella di Cagliostro

La cella nella Fortezza di San Leo, dell'avventuriero truffatore alchimista ed esoterista italiano che risponde al nome di Giuseppe Giovanni Battista Vincenzo Pietro Antonio Matteo Franco Balsamo, meglio noto come Alessandro, conte di Cagliostro o più semplicemente Cagliostro, non era mai stata violata fino all'arrivo del Mago Gabriel, che si è messo in gioco, sostenendo di poter evadere da quella cella ritenuta la più sicura al mondo. Dalla quale è impossibile scappare....riuscendoci per davvero!

E' venuto a Radio San Marino a raccontarcelo.