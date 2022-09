Il Castello di Serravalle e la Biblioteca Popolare presentano "Gli Incontri del Lunedì", che si terranno ogni Lunedì fino a alla fine di Novembre 2022. Ogni serata avrà argomenti diversi con relatori diversi per far conoscere, alle nuove generazioni, quelle che sono le tradizioni e la cultura sanmarinese tramandate di padre in figlio.

A Diamoci del Tu è venuto a parlarne l'amico Checco Guidi.