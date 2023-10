Letizia Barbetta presenta il libro "Tornerò a Volare"

Ci sono libri che narrano avventure, poi ci sono i romanzi, ci sono i saggi, i noir, i gialli e poi ci sono i libri come questo, che definire biografie o autobiografie appare riduttivo; quello che racchiudono queste pagine è altro ancora, è la storia della vita di una Leonessa di nome Letizia, che non usa artigli e che non attacca nessuno, ma utilizza il coraggio e la forza del felino ferito per difendersi, per rapportarsi con un destino decisamente maleducato e per trovare, soprattutto nei giorni più bui, quel minimo di luce necessario a non smarrirsi nel dedalo degli umani limiti.

Il libro convoglierà lo sguardo del lettore verso orizzonti per nulla scontati e verso luoghi sconosciuti ai più. Le parole di Letizia saranno in grado di commuovere, di far riflettere e di indurre domande che, sino a ieri, non ci saremmo mai posti e noi siamo più che felici di presentarvelo in questa intervista.