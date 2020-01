Max & Laila

Il fulcro di questo romanzo è il magnifico legame tra Max, un cane di razza rottweiler e una ragazza, Laila, entrambi con un passato difficile, che rende questa narrazione una fiaba moderna, non solo per bambini ma per tutti coloro che si trovano ad affrontare i mille problemi della vita di oggi. Ci sono tutti gli elementi, dai buoni ai cattivi e la morale finale, anzi tante morali. Affronta diverse tematiche, dai combattimenti fra cani all'abbandono degli stessi, fino alle sofferenze di una giovane donna rinnegata dalla famiglia d'origine fin da bambina. Abbiamo incontrato l'autrice del romanzo Giovanna Foschi.