Sono le tre importanti realtà del panorama musicale sammarinese ed italiano, che condividono il palco della quarta edizione del JBees in Orchestra, con la proposta disco 70/80 dal vivo. In esclusiva e solo per questo evento con la formazione completa di 14 elementi, percussionista, Orchestra d’Archi Rimini Classica e la Corale San Marino, per un totale di 50 artisti.