Sarebbero qualcuna in più le edizioni del Festival Internazionale della Magia di San Marino se non ci avesse messo lo zampino il covid, ma l'interesse attorno a questa manifestazione cresce di anno in anno, come il prestigio acquisito a livello internazionale.

La conduzione di questa edizione 2023 è stata affidata a Raul Cremona.

Ne abbiamo parlato a Diamoci del Tu con il suo ideatore e fondatore Mago Gabriel.