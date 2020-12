Emanuele Masini a Lotus Lounge

Emanuele Masini , il protagonista di Lotus Lounge di oggi nasce all'inizio degli '80 nella Bassa padana, come viene chiamata la striscia di pianura lungo il fiume Po, in un paese tagliato in due dalla via Emilia che corre parallela alla ferrovia e alla mitica Autostrada del Sole. Famiglia numerosa, adolescenza e giovinezza passata con gli amici sui gradini della collegiata di Fiorenzuola tra qualche sigaretta o a tirar calci al pallone nel campetto di cemento dell'oratorio. Ore infinite passate a scartabellare l'archivio de 'La Casa del disco', il mitologico negozio di musica del paese. Altre ore a studiare pianoforte e a suonare/cantare in qualche band... Sposato e padre di due figli, nella vita professionale mi occupo di automazione/oleodinamica... di cosa si tratta? Neanche i miei amici presenti alla tesi di laurea l'hanno capita. Oggi ci ha presentato il suo nuovo singolo dal titolo

"La domanda di un bambino"