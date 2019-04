20° anniversario dell’impianto comunale automodellistico di Riccione “ RoadRaceRiccione “

Alla presenza dell’Assessore allo sport di Riccione Sig. Stefano Caldari e il Capitano di Castello di Serravalle RSM , Sig. Vittorio Brigliadori , si è svolta la celebrazione del 20° anniversario sull’impianto RoadRaceRiccione, presenti il il Presidente della Polisportiva Spontricciolo Ivo Sperindio, i componenti del Direttivo e i modellisti associati. Consegnata al Sig. Maurizio Pangrazi una targa di riconoscimento per il costante impegno nel promuovere la struttura e sovrintenderne la gestione. L’impianto riccionese rappresenta una realtà importante nel panorama locale, ospitando gare a carattere nazionale e internazionale; un centro di interesse per gli appassionati di auto modellismo. La presenza delle istituzioni ha poi di fatto (come emerso dagli interventi dell’assessore e del Capitano di Serravalle), ribadito la volontà di creare sinergie comuni ed eventi in collaborazione che diano respiro e visibilità alle tante risorse umane e alle attività che rappresentano e promuovono eccellenza nei singoli territori.