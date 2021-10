Argentina e Portogallo si giocano il titolo

Il Portogallo vola in finale e va a sfidare l'Argentina per il titolo. Il Mondiale lituano di Futsal è ormai giunto all'ultimo atto qualificando i lusitani nella semifinale di ieri sera. Tutto tranne che semplice alla Kaunas Arena. Il Kazakistan trascina un match tirato e nervoso fino ai calci di rigore. Il primo tempo vive di tatticismi e tensioni e le squadre vanno al riposo senza reti. Nel secondo invece è il Portogallo a provare a forzare la partita, aumentando il ritmo e trovando al 23' il vantaggio con la zampata di Pany.

Pare un gol che possa determinare il risultato e invece all'ultimo minuto ecco il classico colpo di reni che riporta le squadre in equilibrio. Il gol che sancisce i supplementari è quello di Nurghozin. Dopo due minuti di extratime il cielo si capovolge su un tiro libero di Douglas che porta i kazaki avanti, ad un passo dalla finale. Comincia il secondo supplementare a questa volta è il Portogallo a portare a termine la rincorsa, Bruno calcia in porta il 2-2 che porta la questione ai calci di rigore. Con un errore per parte si arriva al tiro decisivo. Knaub sbaglia, Tiago Brito si carica i compagni sulle spalle e li porta in finale.