Arrampicata Sportiva: Adam Ondra e Janja Garnbret campioni del mondo nella specialità Lead

Adam Ondra è campione del mondo di arrampicata sportiva, specialità Lead. Il climber ceco si è aggiudicato il titolo ai mondiali in corso ad Hachioji, città in Giappone che fa parte dell'agglomerato metropolitano di Tokyo. Sulla parete che il prossimo anno ospiterà, per la prima volta nella storia, le Olimpiadi non c'è stata storia: Ondra, entrato in finale con il quarto punteggio e addirittura decimo nelle qualificazioni, ha ridotto al minimo il numero di errori in una delle specialità più complicate dell'arrampicata, con vie che aumentano progressivamente di difficoltà. Il ceco è riuscito a mantenere la calma e si è imposto davanti al tedesco Megos e all'austriaco Schubert. Sesto, invece, l'azzurro Stefano Ghisolfi.

Nel femminile, invece, doppietta slovena con Janja Garnbret medaglia d'oro e Mia Krampl argento. Bronzo per la beniamina di casa, la giapponese Ai Mori. Una kermesse che ha visto la partecipazione di 49 paesi per 253 atleti, il prossimo anno l'oro olimpico si otterrà in combinata, grazie alla somma dei punteggi nelle 3 specialità: la lead, appunto, lo speed e il boulder.