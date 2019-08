Atletica: la Polonia vince i campionati europei a squadre. Quarto posto per l'Italia

Dieci vittorie in dodici gare, e un primo posto mai in discussione: questo è stato il cammino della Polonia nel campionato europeo a squadre di Bydgoszcz. I padroni di casa chiudono la manifestazione con 345 punti totali, 28 in più della Germania. Nella lotta per il bronzo tra Francia e Italia ad avere la meglio sono stati i transalpini, che con appena mezzo punto, uno in meno della Germania, ottengono il terzo posto. Per l'Italia resta comunque il miglior risultato di sempre, condito anche da diverse vittorie. Incredibile la finale della 4x400 maschile, in cui uno strepitoso Davide Re riesce nel rettilineo finale ad annullare lo svantaggio sugli avversari e a conquistare la medaglia d'oro; non basta però questo successo a superare i transalpini nella classifica generale. Bella vittoria anche per Luminosa Bogliolo che nei 100 ostacoli vince col tempo di 12.87 davanti alla tedesca Cindy Roleder e alla polacca Karolina Koleczek. Dietro gli azzurri si piazzano nell'ordine Gran Bretagna, Spagna e Ucraina, mentre retrocedono nella First League Repubblica Ceca, Svezia, Grecia, Finlandia e Svizzera. Sale invece il Portogallo, vincitore della seconda divisione davanti a Bielorussia e Norvegia.