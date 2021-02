L'Italia è in finale alla Atp Cup a Melbourne, domani contro la Russia. Battuta la Spagna 2-0: Fabio Fognini supera Pablo Carreno Busta per 6-2 1-6 6-4 e Matteo Berrettini ha sconfitto Roberto Bautista Agut per 6-3 7-5. Nell'altra semifinale i russi hanno eliminato la Germania, con Daniil Medvedev che ha superato Alexander Zverev e Andrey Rublev che ha vinto contro Jan-Lennard Struff.