ATP Finals: Berrettini a un passo dal ritiro

Dopo l'infortunio che lo ha costretto al ritiro nel match di esordio contro Zverev, non è ancora certo se Matteo Berettini potrà proseguire la sua esperienza alle ATP Finals. Dolorante ai muscoli addominali, che già lo avevano fermato all'Open di Australia, il tennista romano si sottoporrà in giornata a nuovo controllo medico prima di decidere il da farsi con il suo enturage. Parallelamente intensifica gli allenamenti Jannik Sinner, presente a Torino come riserva che questa sera potrebbe essere chiamato in campo in caso di forfait di Berrettini.