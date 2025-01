Australian Open: Bolelli - Vavassori k.o. in finale. Keys vince al femminile

S'infrange ancora sul più bello il sogno oceanico di Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che per il secondo anno consecutivo escono sconfitti dalla finale dell'Australian Open. La coppia italiana è stata battuta in tre set (7-6 6-7 3-6) dal duo formato dal finlandese Harri Heliovaara e dal britannico Henry Pattern, testa di serie numero 6 del torneo. Dopo aver vinto un incredibile tie break nel primo set, terminato sul 18-16 in proprio favore, Bolelli e Vavassori hanno perso il secondo sempre al tie break, stavolta più corto, finito 7-5 in favore degli avversari. Molto più rapido il terzo e decisivo parziale, dove il finlandese e il britannico hanno subito preso un break di vantaggio, chiudendo in 39 minuti l'incontro. Per l'accoppiata italiana è la terza sconfitta consecutiva in una finale Slam, contando anche il Roland Garros del 2024.

Chi ha coronato il proprio sogno è Madison Keys, che a 29 anni ha conquistato il primo Slam della propria carriera, battendo 2 set a 1 la numero uno al mondo Aryna Sabalenka, che veniva da due successi consecutivi in Australia. Tornata in una finale del circuito otto anni dopo lo Us Open del 2017, quando ancora era una giovane promessa, la statunitense non ha tremato di fronte alla bielorussa, partendo forte e portandosi in vantaggio in poco più di mezzora. Sabalenka ha risposto con un grande secondo set, vinto per 6-2, prima dell'equilibratissimo terzo parziale, che Keys ha conquistato per 7 game a 5, chiudendo l'incontro.