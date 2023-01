California, lo stato con più franchigie titolate in NBA

Negli Stati Uniti d'America sono pochi gli stati con più di una franchigia campione in NBA, per la precisione solo due, California e Texas. In Texas le franchigie campioni in NBA sono San Antonio con cinque titoli, Houston con due e Dallas con uno. Poi c'è la California al primo posto, con dodici titoli dei Los Angeles Lakers che ne hanno vinti altri cinque a Minneapolis, Oakland e San Francisco con cinque titoli vinti dai Warriors. Possiamo quindi definire la California lo stato principe della NBA. Essa è anche l'unico stato oltre a New York ad avere due franchigie nella stessa città, i Lakers e i Clippers a Los Angeles.

E non due franchigie qualunque, ma due delle più dominanti degli ultimi anni. Il motivo per cui California e Texas sono in cima a questa lista è facilmente spiegabile: sono i due Stati con più grandi città nella nazione, motivo per cui hanno diverse squadre nella lega. L'elevato numero di tante grandi città non deve però essere un alibi per gli altri, perché ad esempio New York è la città più popolosa degli Stati Uniti ed attualmente ha due franchigie in NBA, Knicks e Nets, ma in totale nella grande mela hanno visto solo due titoli negli anni 70.

Andrea Renzi