CIO, sono 7 a correre per il dopo Bach

Una poltrona per 7, quella che Thomas Bach ha ufficializzato di lasciare libera a fine mandato. E così a correre per la Presidenza del CIO, il governo dello sport mondiale, sono in 7. E si sono presentati esponendo i programmi in videoconferenza. 10 Minuti ciascuno davanti alla stampa riunita nella sede di Losanna. Il primo è il Principe Feisal Al-Hussein, figlio dell'ex re di Giordania, il secondo è David Lappartient, francese in realtà ultimo a sciogliere le riserve e attuale presidente presidente dell'Unione Ciclistica Internazionale.

Dalla Svezia il terzo a comparire ed esporre il programma è Johan Eliasch, stimato manager scandinavo a capo della Fis, e un nome importante nella politica sportiva: quello di Juan Antonio Samaranch Jr, figlio di quel Juan Antonio Samaranch che il CIO lo ha guidato dal 1980 al 2001. Manager, politici ed ex campioni. Ecco Kirsty Coventry, 7 medaglie olimpiche nel nuoto; il 2 volte Campione Olimpico Sebastian Coe, Presidente dell'Atletica Mondiale e il giapponese Morinari Watanabe a capo della ginnastica. Si vota il 20 marzo nella località greca di Costa Navarino con esito più che mai incerto.