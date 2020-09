Colpaccio di Peters, Yates resiste in giallo

Nans Peters conquista l’ottava tappa del Tour de France. Il corridore della Ag2r L regge sull'ultima salita poi attacca in discesa e arriva da solo. In evidenza Tadej Pogacar che dopo la sfortunata tappa di ieri riesce a recuperare secondi preziosi nella generale. Adam Yates soffendo e resistendo ai numerosi attacchi, conserva la maglia gialla. Da segnalare il ritiro del campione italiano ed europeo in carica Giacomo Nizzolo.