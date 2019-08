Coppa del mondo di nuoto: a Singapore oro di Andrew nei 50 farfalla. Atkinson domina i 50 rana

Alla fine è arrivato il successo di Michael Andrew che, dopo aver ottenuto un argento nei 50 metri rana e un bronzo nel dorso, conquista l'oro nei 50 metri farfalla, davanti a Szebasztian Szabo e Yauhen Tsurkin. Lo statunitense ha subito ottenuto la testa della gara ed è riuscito a non farsi rimontare da Szabo, che ha comunque lottato fino alla fine per il primo posto. Tsurkin è invece stato bravo a vincere il proprio duello personale con l'altro americano Giles Smith, e a prendersi il bronzo. Nella gara femminile dei 50 metri rana a vincere è invece la giamaicana Alia Atkinson, che ha guadagnato subito la prima posizione e ha vinto con un dominio totale la medaglia d'oro, andando anche vicina al record nella competizione, sfuggito per soli 5 centesimi. Dietro di lei la statunitense Breeja Larson, l'unica a provare un inseguimento, e la cinese Ran Suo, che si porta a casa il terzo posto.