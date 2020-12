Cuneo chiude la striscia di tre sconfitte imponendosi 3-2 sul fanalino di coda Brescia, all'11° ko in 12 turni. Vittoria importante in ottica salvezza per le piemontesi, che salgono a +4 dalla zona retrocessione e agganciano Casalmaggiore all'8° posto. Dopo il 25-20 iniziale, Cuneo incassa il sorpasso cedendo 24-26 20-25, poi impatta con un 25-18 e infine la porta a casa con un sudato 16-14.