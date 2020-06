Da agosto a novembre un'abbuffata di sport

Eppure qualcosa si muove, qualcosa si è già mosso e qualcosa si muoverà. Ecco allora il calendario bis per una seconda parte dell'anno a tutto sport. Assaggi di ripartenza con Bundesliga e Coppa Italia in attesa di una Serie A che tarderà si, ma qualche giorno e basta.

Gli amanti dei motori si sono consolati per quanto possibile col virtuale e hanno sentito in lontananza i primi rombi della Nascar, che pure con regole differenti è tornata ad animare i circuiti americani. Per Formula Uno e Motogp un po' di pazienza. Ne riparleremo a luglio.

In rampa di lancio anche il Golf , il PGA Tour del Golf ha appena riaperto. Il tennis ha programmato alcuni tornei nazionali, compreso il Campionato Italiano che torna così dopo 15 anni.

Confermata anche l'Italian Baseball League. Tentativi si trasformeranno in abbuffata. Nel quadrimestre agosto/novembre infatti oltre a Formula Uno, Motogp, Motocross e Superbike, tornano l'atletica, i campionati di basket e volley, le Coppe Europee di ogni ordine e grado. Non è la bibbia, ma nemmeno il libro dei sogni.

Oggi almeno c'è un calendario sul quale ragionare e dare ancora motivazioni maggiori alla prudenza di questi giorni. Sulla ripartenza programmata ed auspicata incombe ancora il rischio virus che i più pessimisti dicono prepararsi ad una seconda ondata.