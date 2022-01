Da Pechino al Qatar, un 2022 ricco di sport

A livello sportivo sarà un 2022 con gli occhi puntati sull'Asia, dove si comincia e si finisce l'anno con due eventi che saranno novità assolute. Una di queste riguarda Pechino, prima città nella storia ad ospitare sia le Olimpiadi estive – nel 2008 – che le Olimpiadi invernali, al via il 4 febbraio. San Marino ci sarà, con una delegazione ancora da ufficializzare e che da qui a fine mese sarà ricevuta in udienza dai Reggenti. Per ora, c'è la certezza di mandare almeno un atleta: il minimo lo hanno raggiunto Matteo Gatti (nello slalom speciale e nel gigante) e Alberto Tamagnini, nel gigante, ma solo uno dei due andrà ai Giochi. Si deciderà entro il 16 gennaio, quando il meglio piazzato in classifica (al momento Gatti) avrà ufficialmente il lasciapassare. E poi c'è Anna Torsani, che sempre nel gigante è a un solo punto dalla soglia dei 160, la minima qualificarsi: se entro il 16 ce la farà, a Pechino 2022 ci saranno due biancazzurri.

Marzo sarà il mese dei motori – il 6 comincia il Motomondiale, il 20 la Formula 1 – e degli spareggi per i Mondiali di calcio, con l'Italia suo malgrado coinvolta. I campioni d'Europa affronteranno la Macedonia del Nord in gara secca il 24 marzo, a Palermo: dovessero vincere, il 29 si giocherebbero il tutto per tutto con una tra il Portogallo di CR7 e la Turchia.

Con Maggio invece sotto col Giro d'Italia – che parte il 6 da Budapest – e delle finali delle coppe europee di pallone: il 18 l'Europa League, il 25 la prima assoluta di Conference League e il 28, a San Pietroburgo, la Champions. Piatto forte dell'estate i Mondiali di Atletica, a Eugene, Stati Uniti, dal 15 luglio: dopo i fasti di Tokyo, l'Italia si prepara a calare i suoi 5 ori olimpici, Marcell Jacobs – a riposo per tutto il finale di 2021 – Gianmarco Tamberi, la 4x100 e i marciatori Massimo Stano e Antonella Palmisano. Poi, dall'1 settembre, gli Europei Basket, con l'Italia Paese organizzatore insieme a Germania, Georgia e Repubblica Ceca.

Italia di nuovo protagonista di un grande evento a partire dal 13 novembre, quando Torino ospiterà, per il secondo anno consecutivo, le ATP Finals di tennis. Infine, dal 21 novembre, la chiusura col botto: Qatar 2022, primo mondiale di calcio di sempre a disputarsi nell'autunno dell'emisfero boreale. Con la speranza di non essere, di nuovo, spettatori disinteressati.