Diamond League: oro per Thiam e Stefanidi, nuovo record per Klosterhalfen

Non si ferma più la tedesca Konstanze Klosterhalfen, che vince la gara del miglio femminile e stabilisce anche il nuovo record nazionale, il terzo per lei quest'anno dopo quelli bissati nei 3000 e 5000 metri. Dietro di lei la canadese Gabriela Debues-Stsafford con 4.22.47. Terza Eilish McColgan. Nel salto in lungo a vincere è Nafissatou Thiam, che batte a sorpresa la favorita Ivana Spanovic con un salto di 6.86, che le dà la vittoria per un solo centrimetro. Anche nel salto con l'asta arriva un successo al cardiopalma per la greca Katerina Stefanidi, che riesce ad avere ragione di Alysha Newman solo all'ultimo salto, superando l'asticella di 4 metri e 75. La canadese si ferma dieci centimetri più in basso; stesso risultato per Yarisley Silva e Jennifer Suhr. Nelle gare maschili il cinese di Taipei Chao-Tsun Cheng vince la gara di lancio del giavellotto dove ha ottenuto un buonissimo 87.75, mentre nei 400 ostacoli si impone Yasmani Copello, che sfrutta l'errore del giamaicano Kemar Mowatt, scivolato al quarto posto. Argento per il giovanissimo Alison Dos Santos, mentre il bronzo va a David Kendziera.