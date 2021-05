Due medaglie in due ore: è il Quadarella day

Nomi nuovi, ma anche gradite conferme agli Europei. Come quella di Simona Quadarella che rivince il titolo nei 1500 nuotati in 15'53''59. L'oro della romana davanti alla russa Kirpchnikova non è tutto l'azzurro che c'è sul podio. Martina Carmagnoli infatti è terza come a Berlino nel 2014. Perfezionista come è, Simona ha trovato il tempo di storcere il naso per il crono e dire che sperava di fare un po' meno. Ma è questo un periodo di carichi di lavoro intensi, l'obiettivo è volare sull'acqua a Tokyo.









Martina dal canto suo si gode un bronzo voluto, sofferto, conquistato in un finale interminabile quando ha dovuto respingere gli ultimi attacchi delle avversarie. E tutto questo 7 anni dopo il bronzo di Berlino, 7 anni che nel nuoto sono un'era geologica. Tempo di un po' di stretching e la Quadarella è anche in acqua per la staffetta 4x200 stile.

Con Stefania Pirozzi, Sara Gailli e la divina Federica Pellegrini ultima strepitosa frazionista la rimonta è servita fino al bronzo conquistato alle spalle di Gran Bretagna e Ungheria.