Europei: per l'Italia altre medaglie con Affini e Pirrone

Cinque giorni dopo il successo nella Classica di San Sebastian, Remco Evenepoel si prende anche il titolo europeo élite nella cronometro di Alkmaar. In Olanda, l'atleta belga s'impone di 18 secondi sul danese Kasper Asgreen e sull'italiano Edoardo Affini, staccato di 20 secondi. Sesto Filippo Ganna a 22 secondi. Giornata da ricordare anche per la medaglia di Elena Pirrone che porta al medagliere azzurro un altro bronzo nella crono under 23. L'altoatesina sale sul gradino più basso del podio alle spalle della tedesca Ludwig e la russa Novolodskaia.