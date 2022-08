Europei: prime medaglie per l'Italia

Asia D'Amato conquista una straordinaria medaglia d'oro nell'all-round. Una giornata di certo storica, grazie anche al bronzo di Martina Maggio. Sul podio anche Alice Kinsella. Asia D'Amato è la prima italiana a vincere l'Europeo in questa disciplina dopo quello di Vanessa Ferrari nel 2007 in Olanda. La 19enne genovese si prende la medaglia d'oro con il punteggio di 54,732. L'azzurra in carriera ha conquistato un secondo posto nel volteggio ai mondiali 2021 ha offerto una prova di grande livello e solidità, qualità che le hanno permesso di raccogliere punti in tutte le quattro prove. In corso per il titolo anche la connazionale Martina Maggio, alla fine terza, per l'errore commesso alla sbarra.

A Roma sono invece in corso gli Europei di nuoto. Alberto Razzetti ha centrato la medaglia d'oro nei 400 metri misti portando al medagliere azzurro il primo metallo. Sul podio anche Pier Andrea Matteazzi che chiude terzo. Soddisfazioni arrivano anche dal 4x200 uomini con la squadra azzurra che chiude seconda alle spalle dell'Ungheria e conquista l'argento con Marco De Tullio, Gabriele Detti, Stefano Di Cola e il 16enne Lorenzo Galossi.