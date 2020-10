F1: Nuerburgring riapre, occhi puntati su Schumi jr

Si torna in pista con le libere del Gp dell'Eifel, al Nuerburgring, che torna nel calendario Mondiale dopo sette anni. Lewis Hamilton, prepara l'assalto alla vittoria che gli farebbe eguagliare il record di Michael Schumacher, novantuno. Kimi Raikkonen, domenica diventerà il primatista assoluto di gran premi disputati (324), ma tutti gli occhi saranno puntati su Mick Schumacher, che per la prima volta guiderà una F1 in una sessione ufficiale al volante dell'Alfa Romeo.

Schumi jr riceverà così i primi consigli proprio dal finlandese che nel 2007 raccolse il testimone dal padre alla Ferrari e che l'anno prossimo potrebbe essere il suo compagno di scuderia. Tenendo fede alla linea di basso profilo che ha tenuto fin dall'inizio della sua brillante carriera, il pilota tedesco non ha fatto proclami al suo arrivo al circuito, facendo un sopralluogo con il team sul tracciato dove il padre si è imposto per ben cinque volte e nello stesso giorno in cui, 20 anni fa, festeggiò il primo titolo mondiale con la Ferrari. Una coincidenza che non sfugge a Luca di Montezemolo: "Oggi è una giornata molto importante per i tifosi della Ferrari, e per me: 20 anni fa in Giappone - ha detto all'ANSA l'ex presidente della Ferrari - vincemmo, dopo 21 anni, il campionato del mondo con Schumacher. Prima di tutto a lui, e a tutti coloro che lavorarono per raggiungere questo traguardo, va il mio pensiero. Per me ha rappresentato il momento più importante della mia vita professionale. Era forse scritto nel destino - ha proseguito - che tutto questo coincidesse però con l'esordio di un altro Schumacher, il figlio Mick, alla guida di una Formula 1. Questo mi riempie davvero di commozione".